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'ndeki hakkında '' iddiası yargıya taşındı

’de 'nde öğrenim gören 10 kız öğrenci, Prof. Dr. Z.E.B. hakkında, kendilerini ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ege Üniversitesi'ndeki profesör hakkında 'taciz' iddiası yargıya taşındı

19.12.2020, 17:02 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020,17:24

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim alan 10 öğrenci, Prof. Dr. Z.E.B. hakkında geçen yıl aralık ayında kendilerini taciz ettiği iddiasıyla üniversite yönetimine şikayet etti. Z.E.B., hakkında başlatılan idari soruşturma sürerken öğrenciler, geçen hafta savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunan öğrencilerden birisi "Dişçi koltuğunda çalıştığım sırada Z.E.B. gelip, elini belime attı. Bu fiziksel temasını bir süre sürdürdü" iddiasında bulundu.

Bir başka öğrenci ise hastayla ilgilendiği sırada bir kişinin arkasından yaklaştığını ve kulağına, "Seksi kadın, şeyini giysen mi?" şeklinde fısıldadığını, arkasına dönüp baktığında Z.E.B.'yi gördüğünü ve "Maskeni kastettim" dediğini iddia etti.

Savcılık, şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

DHA

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