Gözü yaşlı bekleyiş

İzmir Buca'da yaşayan Cüneyt Akyol (49), bir dönem AMATEM'de uyuşturucu tedavisi gören ve 4 gündür kayıp olan oğlu Selçuk Hasan Akyol'un (21) tekrar arkadaş kurbanı olmaması ve eve dönmesi için çağrıda bulundu. Oğlunun giderken aldığı parayı sorun etmediğini söyleyen Akyol, "Oğlum sen bizim canımızsın, tekrar bu illete başlama, ailenin yanına dön" diye evladına çağrıda bulundu. Yeni Asır'a konuşan baba Akyol, "Oğlumun birileri tarafından yine kandırıldığını düşünüyorum. Yanlış yapmadan dönmesini bekliyorum" dedi.

EVDEKİ 1000 DOLARI ALIP GİTMİŞ

Buca Belediyesi spor tesislerinde yönetici Akyol, 4 gündür kayıp oğlu Selçuk'un tekrar uyuşturucunun ağına düşmesinden korkuyor. AMATEM'de tedavi görüp uyuşturucu illetinden kurtulan oğlunun, evdeki 1000 dolarla ortadan kaybolduğunu belirten Akyol, "18 yaşından büyük olduğu için polis zorla getiremiyor. Onun kimsenin tuzağına düşmeden dönmesini istiyorum" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL