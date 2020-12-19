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polisi sosyal medyadan seslendi : Evde kal İzmir

Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan kliple, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için "evde kal" çağrısında bulunuldu. İl Emniyet Müdürlüğünün hesabından paylaşılan klipte, polis ekiplerinin gece saatlerinde yaptığı denetime ait görüntüler yer aldı. Videoda "Evde kal İzmir" ve "Biz sizin için varız" ifadeleriyle vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

19.12.2020, 09:07 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020,09:08

İzmir Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs ile mücadele kapsamında İzmirli vatandaşlara sosyal medyadan 'Evde Kal' çağrısı yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, tüm yurt genelinde cuma günü 21.00'den itibaren başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin işlek cadde, sokak ve meydanlarında denetim yaptı. Drone ile saniye saniye görüntülenen denetimler, sosyal medyada paylaşıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce sosyal medyadan yapılan paylaşımda, "Biz sizin için varız. Sağlıklı günler için evde kal İzmir" ifadelerini kullandı.

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