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Haberler İzmir Kıskançlık cinayetine müebbet hapis cezası

Kıskançlık cinayetine cezası

Kıskançlık cinayetine müebbet hapis cezası
Giriş Tarihi: 19.12.2020

İZMİR Buca'da 11 ay önce boşandığı eşi Büşra Yabaşkul'u (24) apartman girişinde darbettikten sonra sokak ortasında pompalıyla öldüren ve ifadesinde 'kıskançlık yüzünden yaptım' diyen koca Orkun Çevik, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, katil kocaya herhangi bir maddeden indiria uygulamadı. Talihsiz Büşra'nın annesi Zuhal İnce, mahkemenin kararının emsal olmasını ve öldürülen tüm kadınların katillerine aynı cezanın verilmesini istedi.

FATİH ŞENDİL

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