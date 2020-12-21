Bu da Tire’nin ‘Tosun’u

İddiaya göre, ilçe çarşısında terzi esnafı olarak yılladır çalışan Mustafa B, tanıdığı iş adamları ve zengin esnaflardan nakit para isteyerek incir ihracatı işine girdiğini söyledi. Para aldığı kişilere yüksek gelir vadeden Mustafa B, güven kazanıncaya kadar bu sözünü de tuttu. Bir süre sonra çevresinden daha yüksek meblağlarda para toplamaya başlayan Mustafa B, yaklaşık 3 üç gün önce ailesiyle birlikte aniden ortadan kayboldu.

AİLESİYLE YAKALANDI

Yüksek kazanç hayaliyle kendisine para verenler Mustafa B'ye ulaşamayınca olay ortaya çıktı. Kendilerinden yaklaşık 4 milyon lira alan Mustafa B.'den şikayetçi olan 3 kişi, Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Toplam 40'a yakın vatandaştan yaklaşık 20 milyon lira civarında para topladığı öne sürülen şüpheli, polisin takibi sonucunda Balıkesir Bigadiç'te ailesiyle birlikte yakalandı. İlçeye getirilen Mustafa B, sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. Mustafa B.'nin yakalandığında üzerinden 300 lira çıktığı öğrenildi. Mustafa B, bir önceki yerel seçimlerde İpekçiler mahallesinden muhtar adayı olmuş ancak seçimi kaybetmişti.

İhsan KARATAŞ