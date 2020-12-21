Cumhuriyet’te imar planı tepkisi

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İzmir Karşıyaka'daki Cumhuriyet Mahallesi'nin tamamını, İnönü ve Örnekköy mahallelerinin de bir kısmını kapsayan 1/1000 ölçekli imar planları Karşıyaka Belediyesi'nde askıya çıktı. 33 bin kişinin yaşadığı ve 136 hektarlık alanı kapsayan imar planı ile ilgili Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Özay Dağhan, "Karşıyaka Belediyesi'nden rant değil, halka hizmet istiyoruz. Burasının yarın öbür gün sermayeye ya da bazı rantçılara peşkeş çekilmeyeceğinin garantisi var mı? Çünkü ne kadar manzara gören, değerli yer varsa yeşil alan ilan edilmiş" dedi.



BİZİ KURTARMIYOR

Karşıyaka Belediyesi'nce hazırlanıp Büyükşehir Belediyesi'nde onaylanan ve askıya çıkan "Cumhuriyet, İnönü ve Örnekköy Mahalleleri Kentsel Yenileme Amaçlı Revizyon İmar Planı" tepki çekti. İlk imar planının dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Karşıyaka Belediye Başkanı H. Mutlu Akpınar tarafından yapıldığını ancak tepkiler üzerine planın geri çekildiğini anlatan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dağhan, "Daha önce 2.2 emsal verilmişti, şimdi 2.50 oldu ama bu net değil. İnşaat alanına girdiğimde 2.50 emsal, 2.0 veya 1.9'a düşecek. Yüzde 45 belediyeye terk var. Yani 10 kat imar verildi diye müteahhite vereyim de 5 katı benim, 5 katı da müteahittin olsun denilmesi doğru değil. 100 metrekare yerin varsa 45 metrekare belediyeye terk yapıldığında, 55 metrekare yerin kalıyor. 50 kat imar da verilse burada kazanan müteahhit ve belediye, en son biziz. Çıkan imar bizi kurtarmıyor. Projeler ada bazında yapılıyor" diye konuştu.





BU BİR TEZGAHTIR

Askıya çıkan planlara 30 Aralık'a kadar itiraz edilebileceğini söyleyen muhtar Dağhan, "Deniz manzaralı alanlar kamuya yeşil alan ve park olarak bırakılmış. Yarın Mavişehir'deki gibi imara, ranta açılmayacağının garantisi var mı? 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağını fırsat bilip itiraz olmasın diye planları askıya çıkarttılar. Bu bir tezgahtır. Sosyal Konutlar'da 'Biz bu imarı istiyoruz' diye dağıtılan gerçek dışı el ilanları var. Oyuna gelmeyin. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay seçimden önce 'Halkla birlikte planları yapacağız' dedi şimdi oy verenleri işgalci olarak görüyor. CHP'li Tunç Soyer'i, Cemil Tugay'ı, İzmir milletvekillerimizi, partileri Cumhuriyet Mahallesi'ne bizi dinlemeye davet ediyorum" dedi.



KAMU YARARI YOK

CUMHURİYET Mahallesi'ndeki imar planlarını eleştiren Paçacı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Paçacı "İmar planlarının da nihai amacı kamu yararıdır. Kamu yararı çoğu kez imar planı yapılacak alanın yapısına göre belirlenir. Mavişehir, Atakent, Bostanlı gibi yerlerde en ufak arazilere bile konumu gözetmeksizin yapılmış inşaatlar var. Kanunlar müsaade ettiği için belediyeler de buralara inşaat müsaadesi vermekte. Örnek verecek olursak Karşıyaka Şemikler Mahallesi kentsel dönüşüm geçirdi. Şu an sokaklar o kadar dar ki neredeyse insanlar balkondan balkona geçebilecek durumda. Fakat diğer mahallelerde durum çok farklı. Mesela Cumhuriyet, Gümüşpala gibi mahallelerde mevcut arsalarda yüzde 45 kayıp ile inşaat yapılması ön görülürken arsa sahipleri herhangi bir firma ile anlaştıklarında büyük kayıplar yaşamakta. Bu da akla şu soruyu getiriyor: Rant varsa imar mı var?" şeklinde yorum yaptı.