İzmir'de ormanlık alanda ölü lemur bulundu

Bornova ilçesinde Kavaklıdere ile Yeşilçam arasında bulunan ormanlık alanda, anavatanı Afrika ülkesi Madagaskar olan ve soyu tükenmekte olan hayvanlar arasında gösterilen bir lemurun ölü bulunduğu iddia edildi.

ÖLDÜ MÜ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?



Ölü lemurun fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, yorum yaptı. Bazı vatandaşlar, lemurun Çiğli ilçesinde bulunan İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndan kaçtığını ileri sürdü.



Lemurun oraya nasıl geldiği, kim veya kimler tarafından öldürüldüğü ya da nasıl öldüğü merak konusu oldu.