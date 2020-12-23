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Haberler İzmir İzmir'deki bir kişiyi maske gönderme vaadiyle dolandıran 3 şüpheli, Konya'da yakalandı

'deki bir kişiyi maske gönderme vaadiyle dolandıran 3 şüpheli, 'da yakalandı

'de bir kişinin 95 bin lirasını dolandırdıkları iddia edilen 3 şüpheli, 'nın Ilgın ilçesinde polis tarafından yakalandı.

İzmir'deki bir kişiyi maske gönderme vaadiyle dolandıran 3 şüpheli, Konya'da yakalandı

23.12.2020, 18:05

Alınan bilgiye göre, İzmir'de yaşayan İ.G, telefonla irtibat kurduğu Konya'daki 3 şüpheliden 320 bin maske almak istedi. İ.G, şüpheliler ile 280 bin lira karşılığında anlaştı.

68 BİN LİRA ELE GEÇTİ

İ.G., anlaştığı kişilere ilk peşinat olarak 95 bin lira gönderdi ancak taahhüt edilen zamanın geçmesine rağmen maskelerin eline ulaşmaması üzerine dolandırıldığını anlayarak İzmir'de polise giderek şikayette bulundu.

Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen şüpheliler A.İ.K. (26), E.İ. (32) ve B.İ'nin (29) Ilgın'da ikamet ettikleri öğrenildi. Harekete geçen polis, düzenlediği operasyonla 3 şüpheyi gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 68 bin lira para ele geçirildi.

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