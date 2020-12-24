Asfalt Varyant tartışma konusu oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak'taki Varyant Yolu'nun 400 metrelik bölümündeki yaklaşık 65 yıllık taşları kaldırarak asfalt dökmesi tepki çekti. Konuyu değerlendiren İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, Varyant Yolu'nu 1955 yılında dönemin belediye başkanı Rauf Onursal'ın yaptırdığını anımsattı. O dönem yolun bir bölümünün araçların kaymaması için Arnavut kaldırımı şeklinde yapılmasına karar verildiğini aktaran Maruflu, "Bölge 2. derece doğal sit alanı içerisinde olduğu için kuruldan karar alınarak oradaki taşlar söküldü ve yola asfalt döküldü. Görünüşte güzel görünse de, bunu hem kent tarihi hem de yol güvenliği açısından yanlış değerlendiriyorum" dedi.

'KENT İÇİN BİR DEĞER'

Varyant'ın, Tarihi Saat Kulesi'nin, Fuar Kültürpark'ın ve Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'nın kent için bir değer olduğunu, bu konularda Büyükşehir Belediyesi'nin bir çalışma yaparken mutlaka vatandaşlara sorması gerektiğini vurgulayan Maruflu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çağrıda bulunarak, "O yolun eski haline getirilmesini istiyoruz. Zararın neresinden dönülürse kardır. Soyer'in de bu konuda duyarlı davranacağına inanıyorum" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise, sökülen kaldırım taşlarının başka bir projede kullanılacağını kaydetti.