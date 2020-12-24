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Haberler İzmir Büyükşehir’in skandal açıklamasına tepki

Büyükşehir’in skandal açıklamasına tepki

Büyükşehir’in skandal açıklamasına tepki

24.12.2020

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mizah festivalindeki söyleşiyi iptal etmesinin ardından akşam saatlerinde skandal bir açıklama daha yaptı. İzmirlilerin söyleşinin iptal edilmesi yönündeki haklı tepkileri hakkında "Hoşgörü ve huzur ortamı baltalandı" şeklinde ifadeler kullanılan açıklama tepki çekti. İptal kararı ve belediyenin açıklamasının ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Belediye İzmirlileri 'hoşgörü ortamını baltalamak' ile itham etmiş. Dini ve milli değerlerimize hoşgörülü olmayanlara 'dur' demek hakkımızdır" ifadesini kullandı.

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