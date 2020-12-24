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Haberler İzmir İzmir'de dolandırıcılık operasyonu: 6'sı kamu görevlisi 8 gözaltı

'de operasyonu: 6'sı kamu görevlisi 8 gözaltı

Son dakika... 'in ilçesinde, hazine ve orman arazilerini gerçeğe aykırı şekilde satmaya çalışan 6'sı kamu görevlisi 8 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de dolandırıcılık operasyonu: 6'sı kamu görevlisi 8 gözaltı
AA

24.12.2020, 13:29

İzmir'in Urla ilçesinde hazine ve orman arazilerini kanuna aykırı olarak satmaya çalıştıkları iddia edilen 6'sı kamu görevlisi 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçedeki hazine ve orman arazilerinin kanuna aykırı şekilde satılmak istendiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma sonucu "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "görevi kötüye kullanma" ve "irtikap" suçlamasıyla 6'sı kamu görevlisi 8 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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