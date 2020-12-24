‘Sokak benim’ deyip betonla kapattı

İZMİR Bornova Barbaros Mahallesi 5311 Sokak'ta arsa sahibi olduğu ileri sürülen bir kişi, sokağın büyük bir kısmını beton çit ve bant çekerek yaya ve araç trafiğine kapattı. İçinde otomatik kapı imalatı yapan bir firmanın da bulunduğu sokakta yaklaşık 1 dönümlük alanın kendisine ait olduğunu öne süren şahıs, çektiği beton çitlerle ilginç görüntü oluşturdu. Vatandaş ve esnaf ise mağdur olduklarını dile getirdi. İş yeri sahibi Mehmet Özveren "Bir yangın olsa itfaiye giremez" derken, Börekçi dükkanı olan Rabia Özdemirbaş da, "Belediye bu zamana kadar neredeymiş. Nasıl izin vermiş" sözleriyle tepkisini dile getirdi.