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Haberler İzmir Pegasus kazasının raporu tamamlandı: Kaptan pilot kusurlu bulundu

kazasının raporu tamamlandı: kusurlu bulundu

Gelen son dakika haberine göre; Hava Yolları firmasına ait uçağın 'na iniş yaptığı sırada düşmesine ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda, 'asli' ve ikinci pilot Ferdinant Pondaag 'tali' kusurlu bulundu. Kazada 3 kişi ölmüş, 180 kişi yaralanmıştı.

Pegasus kazasının raporu tamamlandı: Kaptan pilot kusurlu bulundu

25.12.2020, 11:38 Güncelleme Tarihi: 25.12.2020, 11:54

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, kaptan pilot Mahmut Aslan 'asli' ve ikinci pilot Ferdinant Pondaag 'tali' kusurlu bulundu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında, şüpheli kaptan pilot Mahmut Aslan, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildikten sonra Anadolu Adalet Sarayına getirilmiş ve burada çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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