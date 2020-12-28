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Haberler İzmir Hobileri kazanç kapısına dönüştü

Hobileri kazanç kapısına dönüştü

’de yaşayan 32 yaşındaki , Japon örgü sanatına merak salarak ürettiği bebeklerle aile geçimine katkı sağlıyor. Balıkesirli 3 çocuk annesi Ayşe Dokuz (30) ise 5 yıldır bir kova içinde biriktirdiği bozuk paralarla 25 bin liraya çiçek serası açtı.

Hobileri kazanç kapısına dönüştü

28.12.2020

İzmir'de yaşayan Raziye Aktaş Kızık (32), sosyal medyada Japon örgü sanatı amigurumiye merak sardı. Ördüğü bebek ve hayvan figürlerini satıp aile bütçesine katkı sağlayan Kızık'ın en büyük hayali ise atölye açarak kadınlara iş imkanı sağlamak. Özel bir şirkette çalışan Kızık, Japonların örgü sanatı olan 'amigurumi'ye merak sardı. Sosyal medyada izlediği videolarla örgü sanatını öğrenen genç kadın, 'AguBaby' isimli bir sosyal medya hesabı açarak, ürünlerini paylaşmaya başladı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN
TAKİPÇİLERİNİN artmasıyla sosyal medyada aldığı siparişlerle para kazanan Kızık, 2 yıldır aile bütçesine katkı ağlıyor. "Uzun bir süre özel sektörde çalıştım. Ancak farklı bir şeyler yapmak istiyordum" diyen Raziye Aktaş Kızık, "Değişik şeyler araştırdım. El becerimin olduğunu düşünüyordum. Örgüyü hiç bilmezken, sosyal medyada Japon örgü sanatı amigurumiyle tanıştım. Tekniklerini öğrenmek için günlerce sabahladım" dedi. Kızık, en büyük hayalinin kadınlara iş imkanı sağlayacak ve ürettiklerini satacak bir dükkan açmak olduğunu da dile getirdi.

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