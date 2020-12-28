Hobileri kazanç kapısına dönüştü

İzmir'de yaşayan Raziye Aktaş Kızık (32), sosyal medyada Japon örgü sanatı amigurumiye merak sardı. Ördüğü bebek ve hayvan figürlerini satıp aile bütçesine katkı sağlayan Kızık'ın en büyük hayali ise atölye açarak kadınlara iş imkanı sağlamak. Özel bir şirkette çalışan Kızık, Japonların örgü sanatı olan 'amigurumi'ye merak sardı. Sosyal medyada izlediği videolarla örgü sanatını öğrenen genç kadın, 'AguBaby' isimli bir sosyal medya hesabı açarak, ürünlerini paylaşmaya başladı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN

TAKİPÇİLERİNİN artmasıyla sosyal medyada aldığı siparişlerle para kazanan Kızık, 2 yıldır aile bütçesine katkı ağlıyor. "Uzun bir süre özel sektörde çalıştım. Ancak farklı bir şeyler yapmak istiyordum" diyen Raziye Aktaş Kızık, "Değişik şeyler araştırdım. El becerimin olduğunu düşünüyordum. Örgüyü hiç bilmezken, sosyal medyada Japon örgü sanatı amigurumiyle tanıştım. Tekniklerini öğrenmek için günlerce sabahladım" dedi. Kızık, en büyük hayalinin kadınlara iş imkanı sağlayacak ve ürettiklerini satacak bir dükkan açmak olduğunu da dile getirdi.