İzmir'de elektrik kesintisi 28 Aralık Pazartesi!

Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de de bugün kimi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte detaylar...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor GDZ Elektrik bugünün kesinti raporunu paylaştı. İzmirli vatandaşlar kesintilerin detayını araştırıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 28 Aralık Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
Elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. İzmir'de de bugün kimi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İşte detaylar...
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