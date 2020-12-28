Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir otomobile zulalanmış halde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu ve sevkiyatının gerçekleştirileceği yönünde bilgi üzerine harekete geçti.
Gece saat 01.00 sıralarında Tire Organize Sanayi bölgesinde yakalanan araç ve şoför üzerinde arama yapan ekipler, 200 gram metamfetamin ve 1 adet tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili S.Y. isimli 1 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İzmir'de kısıtlamada uyuşturucu sevkiyatına polis dur dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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