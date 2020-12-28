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İzmir'de kısıtlamada uyuşturucu sevkiyatına polis dur dedi

Son dakika... İzmir'in Tire ilçesinde bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yaptığı ileri sürülen şahıs, polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

28.12.2020, 13:29