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Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

'de korkunç olay! Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika... 'in ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

İzmir'de korkunç olay! Kamyonetin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
AA

28.12.2020, 16:39

Örnekköy Mahallesinde Ş.B'nin (40) kullandığı kamyonet, evinin bulunduğu sokakta oynadığı belirtilen 4 yaşındaki Berat Kaçar'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk, mahalle sakinleri tarafından İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi'ne götürüldü.

Berat Kaçar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alan çocuğun ailesi ve yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri, kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

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