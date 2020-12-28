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Haberler İzmir İzmir'de korkunç son! İntihar öncesi sosyal medyadan canlı yayın...

'de korkunç son! öncesi sosyal medyadan canlı yayın...

'in ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Osman K. (42), üzerinden yaptığı canlı yayında edeceğini söyledikten bir gün sonra evinde iple hasılı halde ölü bulundu.

İzmir'de korkunç son! İntihar öncesi sosyal medyadan canlı yayın...

28.12.2020, 08:39

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bahariye Mahallesi, Buğday Dede Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Osman K., 26 Aralık'ta sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında intihar edeceğini söyledi. Kendisinden haber alamayan komşuları bir gün sonra Osman K.'nın evine gitti. Eve giren komşuları, Osman K.'yı merdiven tırabzanına iple asılı halde buldu. İhbar üzerine eve olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Osman K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Osman K.'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Tire Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Osman K.'nın evli ve 2 çocuk sahibi olduğu öğrenilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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