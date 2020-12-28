Karşıyaka’da yeşil alana içki ruhsatı

İZMİR Karşıyaka Belediyesi, ilçede geçmiş dönem Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar tarafından temeli atılan 'Rüzgarın Kızı Semra Aksu Atletizm Pisti ve Parkı'nın bulunduğu yeşil alanı, meclis kararıyla içkili bölgeye dahil etti. Aylar önce temeli atılan, ancak tek bir çivi bile çakılmayan, içinde herhangi bir tesis de bulunmayan boş arazinin üzerinde sanki tesis varmış gibi gösterilerek içkili alana dahil edilmesi tepki çekti. Meclis kararında adresi verilen arsa için 'belediyemize ait sosyal tesis' yazılması dikkat çekti. Çevrede yeteri kadar içkili alan bulunduğunu ifade eden vatandaşlar, yeşil alan istediklerini belirterek belediyenin kararına tepki gösterdi.