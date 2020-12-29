20 liralık ölüm şişeleri

İzmir'de 5 yıl önce sahte rakıdan 11 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle eşi ile birlikte tutuklanıp 37 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen ve 144 yıl hapis cezasıyla yargılanan Halil Bombay, bugün hakim karşısına çıkacak. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıkacak olan Bombay, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. 0.5 litrelik pet şişeler içindeki sahte rakıların 20 liradan hala birçok market ve büfede satıldığını söyledi. Bu işi yapanların en ağır cezayı almasını istediği söyleyen Bombay, "10 liradan alıyorlar, 20 liradan satıp yüzde 100 kazanıyorlar. Bana hala getirip satmak isteyenler oluyor. Bırakın pet şişede satmayı, gerçek şişede bile sahte rakı satan ölüm tacirleri var" diye konuştu.

'ONLAR ARKADAŞLARIMDI'

5 yıl önce dükkanında ele geçirilen rakıların, kendisinin içtiği, arkadaşlarına ikram ettiği ya da maliyetine verdiği rakılar olduğunu söyleyen Bombay, "Onlar benim arkadaşlarımdı ama sadece benden değil birçok dükkandan alıp içiyorlardı. Şu anda pet şişelerle ölüm saçılıyor. Sahte içkileri şeker satar gibi satıyorlar. Onlar yüzde 100 kazanırken insanlar ölüyor" dedi.

'BU İŞİN MERKEZİ BUCA'

Bu işin merkezinin Buca olduğunu, Eskiizmir ve Gıda Çarşısı'nda da satış yapıldığını söyleyen Bombay, "Bu işin sonu gelmez. Çok ama çok ağır cezalar gelmeli. Satıcıları değil alkolün kaynağını kurutmak lazım" dedi.

ÖLÜME GÖTÜRÜYORLAR

Sahte içkiden ölüm olaylarının artacağını belirten Habib Bombay, etil ile metil alkolün fiyatları ile dezenfektasyon için kullanılan alkolün fiyatları belli. Bu ölüm tacirleri, ölüm rakılarını bile bile pet şişelere koyup satıyorlar. Bile bile insanları ölüme götürüyorlar" diye konuştu.