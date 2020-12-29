İzmir şehidini uğurladı

HAKKARİ'NİN Şemdinli ilçesinde karla kapla yolu açma çalışması esnasında düşen çığın altında kalarak şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent, İzmir'in Torbalı ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı. Şehit Özbent için Torbalı ilçesi Yunus Emre Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip gerçekleştirilen törende şehit için helallik alındı, dualar edildi. Törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı dökerken, şehidin annesi oğlunun tabutuna defalarca sarıldı. Törenin ardından şehidin cenazesi Ayrancılar Eski Mezarlığı'na defnedildi.



ÇIĞ ALTINDA KALAN BİR ASKER DAHA ŞEHİT OLDU

TÜRK Silahlı Kuvvetlerine ait Hakkari Şemdinli bölgesinde bulunan bir üs bölgesinin kar nedeniyle kapanan yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında yaşanan çığ felaketinin ardından şehit asker sayısı 2'ye yükseldi. YOĞUN arama-kurtarma çalışmaları sonucunda çığ altında kalan Uzman Çavuş Ali Özdemir'in de naaşına ulaşıldı. Şehit Uzman Çavuş Ali Özdemir'in Kahramanmaraşlı olduğu öğrenildi.

ÖMER DUR