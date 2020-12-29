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İzmir'de vahşi cinayet! Kanlı elbiselerle yürüyüp devriye gezen polise itiraf etti

Son dakika... İzmir'in Buca ilçesinde devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf ederek teslim olan şüpheli tutuklandı. Sağlık ekibi, anne Betül Tuğluk'u (49) evde bıçakla yaralanmış halde bulmuştu. Ambulansla SBÜ İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tuğluk, müdahaleye rağmen kurtarılmamıştı.