Haberler İzmir Çeşme'de zehir villası! Yılbaşı öncesi uyuşturucu baskını

Çeşme'de zehir villası! Yılbaşı öncesi uyuşturucu baskını

İzmir’in Çeşme ilçesinde, yılbaşı öncesi uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik polisin bir adrese düzenlediği operasyonda 34 kök ile 200 gram kurutulmaya hazır Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, ele geçen Hint kenevirleri imha edildi.