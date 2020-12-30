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Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı İşçilik'e silahlı saldırı

Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Cüneyt İşçiler otomobili ile seyir halinde olduğu sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İşçiler'in yaralanmadığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı.