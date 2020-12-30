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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 30 Aralık Çarşamba!

'de elektrik kesintisi Çarşamba!

Evlerde daha yoğun zaman geçirdiğimiz bu günlerde elektrik ve su kesintilerini de yakından takip ediyoruz. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün 'de de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte Çarşamba detayları....

İzmir'de elektrik kesintisi 30 Aralık Çarşamba!

30.12.2020, 09:06

'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri meydana gelecek. GDZ Elektrik bugünün kesinti raporunu paylaştı. İzmirli vatandaşlar kesinti detaylarını araştırıyor. İşte Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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