İzmir'de elektrik kesintisi 30 Aralık Çarşamba!

İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri meydana gelecek. GDZ Elektrik bugünün kesinti raporunu paylaştı. İzmirli vatandaşlar kesinti detaylarını araştırıyor. İşte 30 Aralık Çarşamba İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
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