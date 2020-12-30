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İzmir'de elektrik kesintisi 30 Aralık Çarşamba!

Evlerde daha yoğun zaman geçirdiğimiz bu günlerde elektrik ve su kesintilerini de yakından takip ediyoruz. GDZ Elektrik'in duyurusuna göre bugün İzmir'de de birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 30 Aralık Çarşamba İzmir elektrik kesintisi detayları....

30.12.2020, 09:06