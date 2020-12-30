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Haberler İzmir Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can'ın görev yeri değişti

ve Belediye Başkan Vekili 'ın görev yeri değişti

İçişleri Bakanlığı tarafından ’in Urla ilçesinde Kaymakam ve Kayyım olarak görev yapan ’ın görev yeri değişti yerine ’nın Kemer ilçe Kaymakamlığı görevini yapan atandı.

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Önder Can'ın görev yeri değişti
İHA

30.12.2020, 08:52

Urla Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilliği görevi yapan Önder Can'ın görev Önder Can'ın görev yeri değişti. Aydın iline Köşk Kaymakamı olarak atanan Can'ın yerine Antalya'nın Kemer ilçe Kaymakamlığı görevini yapan Murtaza Dayanç atandı. Kaymakam Dayanç ayrıca Urla Belediye Başkanlığı'nda kayyım olarak da görev yapacak.

Önder Can, 2017 yılında Urla Kaymakamı olarak atanmıştı. 2019 yerel seçimlerden sonra Urla Belediye Başkanı seçilen İbrahim Burak Oğuz'un FETÖ terör örgütüne üye olmaktan tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile Urla Kaymakamı Önder Can "kayyım" olarak Urla Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütüyordu.


Kaymakam Murtaza Dayanç

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