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Haberler İzmir Villada uyuşturucu serası

Villada serası

’in Çeşme ilçesinde, bir villada üretimi için özel düzenekle hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Villada uyuşturucu serası

31.12.2020

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Alaçatı Mahallesi'ndeki lüks havuzlu villaya operasyon düzenlendi.

1 YILLIĞINA KİRALAMIŞ
Lüks havuzlu villanın üst katındaki cumbalı bölümünde yapılan aramada 34 kök hint keneviri, 200 gram kurutulmaya hazır hint keneviri ve uyuşturucu madde yetiştirmek için kullanılan düzenek ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, yakalanan A.K'nin villayı kısa süre önce 10 bin liradan yıllık kiraladığı öğrenildi. Operasyon anı saniye saniye polis kamerasına yansırken, A.K'nin verdiği ifadede uyuşturucuyu satmak için değil yılbaşı akşamı içmek için yetiştirdiğini söylediği öğrenildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise imha edildi.

Fatih ŞENDİL

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