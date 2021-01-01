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Haberler İzmir Denizli'de yürek burkan kaza! Ağabeyi ölüme götürdü

'de yürek burkan kaza! Ağabeyi ölüme götürdü

’nin Çal ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun, tarlaya giderken yanında götürdüğü 3 yaşındaki kardeşi Deniz D., traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı , yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'de yürek burkan kaza! Ağabeyi ölüme götürdü
İHA

01.01.2021, 08:45

Olay, Çal ilçesi Çalçakırlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki Cem D., 20 NH 144 plakalı traktörüyle 3 yaşındaki kardeşi Deniz D. İle beraber tarlaya gitmek için yola çıktı. Yolda giderken 3 yaşındaki Deniz D., dengesini kaybetmesi sonucu düşerek, abisinin kullandığı traktörün altında kaldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Deniz D.'yi hastaneye kaldırdı.

AMELİYATA ALINAN 3 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ağabeyinin kullandığı traktörden düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki Deniz D., kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen küçük çocuk hayatını kaybetti.

3 yaşındaki Deniz D., Çalçakırlar mahallesinde defnedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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