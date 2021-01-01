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Denizli'de yürek burkan kaza! Ağabeyi ölüme götürdü

Denizli’nin Çal ilçesinde 11 yaşındaki çocuğun, tarlaya giderken yanında götürdüğü 3 yaşındaki kardeşi Deniz D., traktörün altında kalarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.