Yumurta kavgasında iki bakanlık devrede

TİCARET Bakanlığı'nın yumurta fiyatlarındaki artışı incelemeye almasının ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı da yumurta üreticilerini toplantıya çağırdı. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) Başkanı İbrahim Afyon, "Gezen tavuğun foyası ortaya çıktı. Bizim fiyatlarımız yem fiyatlarındaki artıştan kaynaklanırken, onlar doğadaki otu çöpü yedirdiklerini söylüyorlar. Ota çöpe zam mı geldi?" dedi. İbrahim Afyon, Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in fiyatlardaki yükselişin nedenlerini sorduğunu belirterek, "Biz, yem fiyatlarındaki artışı ve bazı market uygulamalarını anlattık. Ayrıca 'organik yumurta' diye satılanların, sertifikalı gerçek gezen tavuk yumurtası olmadığını söyledik" diye konuştu. BAKANLIĞIN, inceleme başlatacağını belirten Afyon, sözlerini şöyle sürdürdü: "Beyaz yumurtanın fiyatı 1 lirayı geçmemeli. Doğal yumurta sattığını iddia edenler, 1.5 lira fiyatla nasıl yumurta satıyor? Vatandaşımız her sarı yumurtayı organik zannetmesin, sertifikasını sorgulasın." Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan da. vatandaşları organik adı altında sokaklarda sepet içinde satılan yumurtalarla ilgili uyardı. Uçan, "Yumurtaların üzerinde mutlaka üreticinin adı, üretim ve son kullanma tarihi ile seri numarası bulunmalı" dedi.