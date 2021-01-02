Filyasyon ekipleri yeni yıla görevde girdi

İzmir Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, kent genelinde görev yapan filyasyon ekiplerinin 2020 yılındaki tüm özel günler gibi yeni yılda da görevlerinin başında olduğunu söyledi. Kovid-19 salgınıyla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü dile getiren Kızılelma, "Kent genelinde görevli 790 filyasyon ekibiyle bu gece de sahadayız. Pandemide başarılı olmak için başından bu yana tüm sağlık söylüyoruz. Özellikle de kalabalık ortamlara girmemeliyiz. Vatandaşımız bu kurallara önem verirse salgınla daha güçlü mücadele ediyoruz" dedi.

'YORULDUK AMA DEVAM'

FİLYASYON ekibinde görevli sağlık çalışanı Yusuf Balyan da mart ayından bu yana ekipte görev aldığını belirterek, "Tüm sağlık çalışanları gibi ben de yoruldum ama vatandaşların iyileşmesi ve rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmaya devam ediyorum. Vaka sayıları azaldı" dedi. Görevli doktor Merve Tor da, uzun süredir ailesiyle görüşemediğini ancak salgınla mücadelede yer aldığı için gururlu olduğunu söyledi.