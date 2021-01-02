İp değil dostluk bağı!

İzmir'de Bedensel engelli Okan Aracagök ve Milli Triatlet Mert Onaran, ip yardımıyla maraton koşularına katılıyor. En son Runatolia Antalya Maratonu'nda 42 kilometrelik mesafeyi koşan ikili, birbirlerine iple değil gönülden bağlı olduklarını söyledi. 41 yaşındaki Okan Aracagök, 1995 yılında Fethiye'de tekneden suya atlarken boynunu kırdı. Aracagök'e, 5 dakika sandalyede oturmasının bile mümkün olmayacağı söylendi ancak o yılmadı. Fizik tedavilerinin ardından tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Aracagök, 6 yıl boyunca basketbol oynadı. Ardından bireysel sporlara yönelen Okan Aracagök'ün başarı hikayesi Milli Triatlet Mert Onaran ile tanışması ile başladı. Birlikte antrenman yapan ikili, daha rahat koşabilmek için aralarına ip bağlamaya karar verdi. Buna göre Mert Onaran kendi vücuduna bir ağırlık kemeri bağlıyor, kemere bağladığı ipi de Okan Aracagök'ün tekerlekli sandalyesine sabitliyor. Böylece iki koşucu, birlikte koşuyor. En son 15. Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'nda 42 kilometre koşan ikili, mesafeyi 3 saat 10 dakikada koşarak maratonda 6. oldu.

"BAZEN ÇOK ZORLANDIK"

Okan Aracagök, "2015'in sonunda Mert Hoca ile tanıştım. Karşıyaka One Team Koşu Grubu ile birlikte yarışlara hazırlandık ve hikayemiz bu şekilde başladı. Yerel birkaç yarışın ardından Wings for Life World Run'da uzun mesafelerde birlikte koştuk. Aramızdaki ip aslında sadece bir materyal. Birbirimize gönülden bağlıyız. Zorlandığımız anlar oldu. Bazen Mert Hoca'ya ayak uyduramıyordum ama sonra adapte olduk" dedi.



"70 YAŞINDA DA BİRLİKTE KOŞMAK İSTİYORUZ"

Mert Onaran, "İp fikri benim hayal gücümle oluştu. Okan'ın sandalyesi aşağıdaydı, boyum gereği çok fazla eğilmek durumunda kalıyordum. İple koşmaya zamanla daha çok alıştık" dedi. "Okan 5 dakika bile oturmasının mümkün olmadığı bir durumdan bu duruma gelmiş çok hırslı bir birey" diyen Onaran, sözlerini şöyle tamamladı: "Beraber koşarken çok keyif alıyoruz. 70 yaşına geldiğimizde, belki 42 kilometre koşamasak da 5 kilometre bile olsa koşarak antrenmanlarımıza devam etmek istiyoruz."