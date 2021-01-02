İzmir'de bir hastanenin AMATEM binasında çıkan yangın söndürüldü

Karabağlar ilçesindeki hastanenin AMATEM binasının 5. kattaki psikiyatri bölümünde 2 hastanın kaldığı odada yangın çıktı.

Yangına ilk müdahaleyi hastane görevlileri yaptı. Katta bulunan odalardaki hastalar, tedbir amaçlı tahliye edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Hasara neden olan yangını şizofreni tanısıyla tedavi gören bir hastanın çıkardığı değerlendiriliyor.