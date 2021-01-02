Meşhur gevrek ustası Ergin hayatını kaybetti

İzmir'in 60 yıllık gevrek ustası 88 yaşındaki Zeynel Ergin hayatını kaybetti. İzmir denince akla gelen ilk sembollerden biri olan gevrek, Alsancak Gevrek Fırını'nda 1880'li yıllardan beri aynı lezzetle satışa sunuluyor. Alsancak'ın ilk gevrek fırını olan mekan, 1962 yılında Ergin tarafından devralınmıştı. Ergin, bu geleneksel lezzeti kara fırında pişirerek İzmirlilere 60 yıl sundu. Ancak son yıllarda rahatsızlığı nedeniyle görevi evlatlarına bıraktı.

GERÇEK BİR USTAYDI

FIRINDA babalarından öğrendikleri formülle peksimet de ürettiklerini belirten Öner Ergin, "Babamız gerçek bir zanaatkardı. Gevreğin gerçek ustasıydı. Her bir ayrıntısını ben ağabeyim ve kardeşim gerçek bir gevrek ustasından öğrendik. Aynen uygulamaya devam ediyoruz. Biz de çocuklarımıza bu özel mirası öğreteceğiz" dedi. Babası Zeynel Ergin'i yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırdıklarını ve yapılan müdahalelere rağmen kaybettiklerini ifade eden Ergin, "Yeri doldurulamaz gerçek bir kahramandı babamız. Bu işin duayeniydi" dedi. Ergin, Kemalpaşa Yukarıyenmiş köyünde toprağa verildi.



GELİŞTİRDİĞİ TEKNİĞİ ÇOCUKLARINA BIRAKTI

Yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle özel bir hastanede yaşamını yitiren 3 çocuk, dört torun sahibi Zeynel Ergin'in, Alsancak Gevrek Fırını'nda geliştirdiği gevrek pişirme tekniğini şu anda çocukları sürdürüyor. Kentin sembol yiyeceği olarak yıllar önceki haliyle satışa sunulan gevrek; ince bir rulo haline getirilen hamura, geniş bir daire şekli verilip, asıl lezzetini veren susama ve pekmeze bulandıktan sonra kara fırında pişirilerek hazırlanıyor.