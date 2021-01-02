Türkiye'nin üçüncü büyük kenti İzmir'deki gecekondulaşma ve altyapı eksikliği en büyük sorunlardan biri. Kent, Türkiye'de en çok sayıda gecekonduya sahip olma rekorunu elinde bulunduruyor.
Yıllardan bu yana kentsel dönüşümü sağlayamayan Büyükşehir Belediyesi, kenti 'gecekondu' görüntüsünden kurtaramadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bir arpa boyu yol alamaması kenti gecekonduya teslim etti. Şimdiye kadar kentsel dönüşüm projelerini tam anlamıyla hayata geçiremedi.
30 ekimde yaşanan depremin yol açtığı ağır kayıplar yürekleri yaraladı. Yaşanacak yeni bir deprem gecekondu alanlarında büyük ölümlere ve hasarlara sebep olabilir. Bu semtlerde yaşayanlar büyük korku içerisinde hayat sürüyor.
Türkiye’nin en çok gecekondu bulunan şehri İzmir! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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