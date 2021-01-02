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Haberler İzmir Türkiye’nin en çok gecekondu bulunan şehri İzmir!

’nin en çok bulunan şehri !

İstatistik Kurumu verilerine göre yüzde 65-70 riskli yapılardan oluşan yıllardır gecekonduya teslim. Birinci derecedeki deprem kuşağında olan İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan depremde yüzlerce bina ağır hasar aldı. Depremde yaşanan can kayıplarıysa tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Türkiye'nin en çok sayıda gecekondusuna ev sahipliği yapan kentteki yapıların çoğunluğunu oluşturan kaçak yapılaşma yarasına bir çözüm bulunabilmiş değil.

02.01.2021, 14:57



Türkiye'nin üçüncü büyük kenti İzmir'deki gecekondulaşma ve altyapı eksikliği en büyük sorunlardan biri. Kent, Türkiye'de en çok sayıda gecekonduya sahip olma rekorunu elinde bulunduruyor.

Yıllardan bu yana kentsel dönüşümü sağlayamayan Büyükşehir Belediyesi, kenti 'gecekondu' görüntüsünden kurtaramadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır kentsel dönüşüm projeleri kapsamında bir arpa boyu yol alamaması kenti gecekonduya teslim etti. Şimdiye kadar kentsel dönüşüm projelerini tam anlamıyla hayata geçiremedi.

30 ekimde yaşanan depremin yol açtığı ağır kayıplar yürekleri yaraladı. Yaşanacak yeni bir deprem gecekondu alanlarında büyük ölümlere ve hasarlara sebep olabilir. Bu semtlerde yaşayanlar büyük korku içerisinde hayat sürüyor.
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