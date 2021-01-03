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Haberler İzmir Büyükşehir'den yardım şov! Koronavirüs hiçe sayıldı

Büyükşehir'den yardım şov! Koronavirüs hiçe sayıldı

’in ilçesi 2. Kadriye Mahallesi'nde  tarafından dağıtılan yardım kolilerini almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Mesafesiz, izdihama yol açacak şekilde dağıtım yapıldı. O anlar objektiflere yansıdı.

Büyükşehir'den yardım şov! Koronavirüs hiçe sayıldı

03.01.2021, 21:41

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Konak ilçesine bağlı 2. Kadriye Mahallesi sakinlerine gıda ve hijyen malzemeleri dağıtıldı. Kolilerin dağıtımı sırasında yaşanan izdiham koronavirüsü unutturdu. Bir kamyondan dağıtılan kolileri almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar sosyal mesafeye uymazken, birçok vatandaşın da maske takmadığı görüldü.







O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, mahalle sakinlerinin kolileri almak için küçük çaplı bir izdiham oluşturduğu ve sosyal mesafe ile maske kuralına da uymadıkları görüldü.


Kaynak: DHA
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