Torbalı İlçe Sağlık Müdürü vahşice öldürülmüştü! Sır perdesi hala aralanmadı

İzmir'in Torbalı ilçesinde 2019 yılında, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park ile Hatice Gülcemal'i tabancayla vurarak öldüren, paralarını gasp eden ve polisle girdiği çatışmada bir polisi ağır yaralayan Enver Yıldız'ın (30), tek başına kaldığı cezaevinde intihar etmesiyle son bulan Torbalı dehşetinin sırrı çözülemedi. Mehmet Fuat Park'ın eşi Vildan Park, bu cinayetler zincirinin intiharla son bulmasının normal olmadığını söylerken, Torbalı Savcılığı'nın konuyu araştırmaya devam ettiği öğrenildi.

MASKE TAKIP EVİN ZİLİNİ ÇALDI

Torbalı'da, 29 Aralık 2019 günü saat 21.30 sıralarında Enver Yıldız, yüzüne maske takıp, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park'ın evinin zilini çaldı. Kapının açılmasının ardından evdekilere sakin olmalarını söyleyen Yıldız, Mehmet Fuat Park'a kasanın yerini sordu ve olumsuz yanıt almasının ardından saldırdı. Yıldız, yaşanan boğuşma sırasında tabancasını ateşleyip Mehmet Fuat Park'ı yaraladı. Daha sonra eşi Vildan Park'tan (51) 500 TL alıp kaçtı.

HASTANEDE KURTARILAMADILAR

Yıldız, ardından 700 metre mesafede aracında bekleyen Dr. Harun Gülcemal'in yanına gelip para istedi. Üzerinde para olmadığını söyleyen Gülcemal'e, "Öyleyse evine gidelim, oradan al" diyerek silah zoruyla Gülcemal'i evine götürdü. Burada Enver Yıldız, para ve değerli eşyaları istedi ancak doktorun eşi Hatice Gülcemal direnince Yıldız tabancasını çekip Hatice Gülcemal'i de vurdu. Enver Yıldız, Dr. Harun Gülcemal'i en yakın ATM'ye götürerek çektirdiği bin 500 TL'yi alıp kaçarken Hatice Gülcemal ve Mehmet Fuat Park, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirdi. Bulunduğu yer tespit edilen Yıldız, polisle çatışmaya girdi ve polis memuru Yaşar Kahırlı'yı başından vurarak ağır yaraladı. Vurularak yakalanan Enver Yıldız, olay sırasında içtiği uyuşturucu hapların etkisinde olduğunu söyledi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Yıldız, kaldığı tek kişilik hücrede kendini asarak intihar etti.



'DAHA SONRA KONUŞUCAĞIM'

Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park, ölümünün ilk yılında, mesai arkadaşları, ailesi ve eşi Vildan Park tarafından anıldı. Doktor eşinin mezarı başındaki anma törenine katılan Vildan Park'ın yakınlarına, bu çifte cinayet olayının ardından zanlının intihar etmiş olmasına inanmadığını, bu işin sır perdesinin halen tam olarak kalkmadığını söylediği öğrenildi. Park'ın, Savcılık soruşturmayı devam ettirdiği için konuşmadığını, soruşturma tamamlandıktan sonra konuşacağını söylediği de ileri sürüldü.

FATİH ŞENDİL