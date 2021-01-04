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Haberler İzmir Çeşme açıklarında yakalanmışlardı! Yasa dışı geçişi organize eden 2 şüpheli serbest

açıklarında yakalanmışlardı! Yasa dışı geçişi organize eden 2 şüpheli serbest

'in ilçesi açıklarında yakalanan gemideki 187 sığınmacının yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişimini organize ettiği öne sürülen yabancı uyruklu iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çeşme açıklarında yakalanmışlardı! Yasa dışı geçişi organize eden 2 şüpheli serbest
AA

04.01.2021, 12:39

30 Aralık'ta gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çeşme açıklarında 30 Aralık'ta, İtalya'ya gideceği belirtilen gemideki 187 sığınmacı ile yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen iki yabancı uyruklu yakalanmıştı. Sığınmacılar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilmiş, şüpheliler ise karakola götürülmüştü.

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