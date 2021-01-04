Kaza sabah saatlerinde İzmir - Çanakkale Karayolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İzmir yönüne gitmekten olan sürücü İ.M. yönetimindeki 35 MRD 47 plakalı yolcu minibüsü ile aynı yönde seyreden M.B idaresindeki 35 S 95437 plakalı işçi servis otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple Maltepe Kavşağında çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü İ.M ve minibüsteki 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
İzmir'de faciadan dönüldü! İşçi servis otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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