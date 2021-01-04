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'de faciadan dönüldü! İşçi servis otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı

Son dakika... ’'deki korkunç kazada faciadan dönüldü. ilçesinde yolcu minibüsü ile işçi servis otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İzmir'de faciadan dönüldü! İşçi servis otobüsü ile yolcu minibüsü çarpıştı
İHA

04.01.2021, 14:31

Kaza sabah saatlerinde İzmir - Çanakkale Karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir yönüne gitmekten olan sürücü İ.M. yönetimindeki 35 MRD 47 plakalı yolcu minibüsü ile aynı yönde seyreden M.B idaresindeki 35 S 95437 plakalı işçi servis otobüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple Maltepe Kavşağında çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü İ.M ve minibüsteki 3 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ambulanslarıyla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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