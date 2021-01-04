Nehir Özzengin İzmir’e bir birincilik gururu daha yaşattı

Genç piyanist son olarak, Kovid-19 salgını nedeniyle piyanistlerin performans videolarını göndererek katılabildiği "Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışması"nda birinci olmayı başardı. Müziğe tutkuyla bağlı olduğunu ve son 1 yıldır beste yapmaya da başladığını kaydeden Özzengin, "Başarımın devamlılığını, kazandığım her ödül sonrası kendime yeni ve zor hedefler seçmeme bağlıyorum. Son aldığım 5 birincilik ödülünü de bu hedefler ile elde ettim" dedi.