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İzmir’e bir birincilik gururu daha yaşattı

İzmirli genç piyanist , Sırbistan'da düzenlenen Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışması'nda birincilik kazandı. Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi öğrencisi 15 yaşındaki Özzengin, uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Nehir Özzengin İzmir’e bir birincilik gururu daha yaşattı

4.1.2021

Genç piyanist son olarak, Kovid-19 salgını nedeniyle piyanistlerin performans videolarını göndererek katılabildiği "Uluslararası Sanja Pavlovic Piyano Yarışması"nda birinci olmayı başardı. Müziğe tutkuyla bağlı olduğunu ve son 1 yıldır beste yapmaya da başladığını kaydeden Özzengin, "Başarımın devamlılığını, kazandığım her ödül sonrası kendime yeni ve zor hedefler seçmeme bağlıyorum. Son aldığım 5 birincilik ödülünü de bu hedefler ile elde ettim" dedi.

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