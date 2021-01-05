İngiltere'den gelenlere İzmir'de yurtta karantina

İngiltere'de görülen, Covid- 19'un mutasyona uğramış hali olan SARS- CoV- 2 virüsünün Türkiye'ye giriş yapan kişilerde de tespit edilmesinin ardından, İzmir Valiliği tarafından yeni tedbirler alındı. İzmir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, İngiltere'den Türkiye'ye yapılacak tüm uçuşların durdurulduğu hatırlatılarak, 1 Mart'a kadar tüm sınır kapılarından ülkeye giriş yapan kişilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif SARS- CoV- 2 PCR testi sonucu istenmesine karar verildiği açıklandı.

Kararda, son 10 gün içerisinde İngiltere'de bulunan kişilerin ülkeye giriş yaptığının tespit edilmesi halinde, bu kişilerin İzmir Valiliği tarafından belirlenen noktalarda 14 gün boyunca karantinada tutulacakları bildirildi. Bu kapsamda, Buca ilçesindeki Gazi Ayşe Hanım Öğrenci Yurdu'nda şu an itibariyle İngiltere'den geldikleri belirlenen 68 kişinin karantinada tutulduğu kaydedildi. Yurtta bulunan 130 odanın dolması halinde ise Kredi Yurtlar Kurumu Buca Kız Yurdu'nun da karantina için konaklamaya açılacağı bildirildi.