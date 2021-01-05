İzmir'de hep aynı manzara! Sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı

İzmir genelinde gece saat 01.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, kısa sürede yaşamı etkiledi. Birçok ilçede su baskınları yaşanırken, vatandaşlar suları tahliye etmek için büyük mücadele verdi. Gök gürültülü ve yıldırım eşliğinde yağan sağanak yağış, trafikte bulunan sürücülere de zor anlar yaşattı. bazı mahallelerde yaşanan su baskınları ihbarları üzerine itfaiye ekipleri, sevk edilerek pompa aracılığı ile ev ve otoparklarda suları tahliye çalışması başlattı.





'KENDİM SUYU BOŞALTTIM, BELİM AĞRIDI'

Sağanak yağış nedeniyle evinin giriş kısmı su altında kalan mağdur vatandaşlardan Serdar Kara, "Buraya her yağmur yağdığında, su basıyor. Geçenlerde ben su baskınına maruz kaldım, kendim suyu boşalttım belim ağrıdı.



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Şu an motor aldım, suyu bu şekilde tahliye ediyorum ancak içerisi su dolu. Karşı komşumun da otoparkına su girdi, İzmir Belediyesi itfaiye ekipleri oraya geldi, daha önceki çağrımızda gelemedi çünkü her yerde su baskını var, yetişemedi. İtfaiye de haklı, bizde haklıyız. Su sesi geldiğini duyunca dışarıya baktım, içerinin su dolduğunu fark ettim. Eşyalarımızda zarar yok, sadece aşağısı su aldı." dedi.

Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan yağış ana yol ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Alt geçitlerde biriken yağmur suları nedeniyle araçlar buralardan geçmekte güçlük çekti.

Karşıyaka ilçesinde oturduğu binanın otoparkını su basan Hakan Tuza, "İZSU'nun bu sokaktaki kanalizasyonu yapmaması dolayısıyla mahalleyi su bastı. Arabalarımız her şey su altında. Bununla alakalı Büyükşehir Belediyesine gerekli başvuruları yapmamıza rağmen, bize gelip yardımcı olmuyorlar. İkinci katlara balkonlara kadar su çıktı. Her yağmurda bu rezilliği çekiyoruz. İZSU gelip bu yolu yapması gerekiyor. Buraya kanal açılması gerekiyor." diye konuştu.