Her yağışta aynı manzara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından önceki gece başlayan ve sabaha kadar etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Sağanak yağış sebebiyle kentin bir çok caddesi ve sokağı göle dönerken, kentin ayrı noktalarında meydana gelen yıldırım düşmeleri de vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Düşen yıldırımlar sebebiyle herhangi bir can kaybı meydana gelmezken, şimşekler İzmir'de geceyi aydınlattı. Öte yandan sağanak yağmur sebebiyle Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde bir evin giriş koridorunu ve otoparkını su bastı. Baskın sebebiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler pompalarla su basan yerlerden su tahliyesi yapma çalışmaları sürdürürken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Evinin girişi su baskınından etkilenen vatandaşlardan Serdar Kara, her yağmur yağdığında mahalleyi su bastığını ifade etti.

'HER YAĞMURDA BÖYLE'

Geçtiğimiz günlerde de su baskınına maruz kaldıklarını anlatan Kara, "Yine kendi imkanlarımla suyu tahliye ediyordum ama bu sefer motor aldım. Motor yardımıyla suyu tahliye ediyorum. Yağmur sesini fark ettim ve aşağı baktım su bastığını gördüm. Karşı komşumuz da su baskınından etkilendi. Şimdi aldığım su tahliye motoruyla suyu dışarı çıkarmaya çalışıyorum. Evin girişi olduğundan dolayı bir zarar yok ama karşı komşumuzun deposunda sanırım zarar var" dedi. Yer yer sabah saatlerine kadar etkili olan sağanak nedeniyle çok sayıda noktada yollarda da su baskınları meydana geldi.



KUSADASI'NDA YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde gece yarısı 02.45 civarında başlayan ve ilçeyi etkisi altına alan gök gürültülü sağanak yağmur yaklaşık yarım saat sürdü. Metrekareye yaklaşık 75 kilogram düşen yağışın etkisiyle Kuşadası-Söke-Selçuk çevre yolunun otogar ile Ticaret Odası arasında kalan bölümü sular altında kaldı.



ARAÇLAR YOLLARDA MAHSUR KALDI

SOKAĞA çıkma yasağına rağmen yolda olan iki araç bir anda şiddetlenen yağmur nedeniyle yolda kaldı. Yağmurun etkisini arttırmasıyla Kuşadası'nın bir bölümünde yarım saat süreyle elektrikler de kesildi. Kuşadası merkezi ile Davutlar ve Güzelçamlı'da yağmur nedeniyle bazı evlerin zemin katlarını su basarken, Kadınlar Denizi Mahallesi Çimtur Sitesi'nin istinat duvarı park halindeki araçların üzerinde devrildi.

İBRAHİM UZUN