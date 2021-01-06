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Haberler İzmir Karşıyaka’da usulsüz kiralamaya MHP tepkisi

Karşıyaka’da usulsüz kiralamaya MHP tepkisi

Karşıyaka’da usulsüz kiralamaya MHP tepkisi

6.1.2021

İZMİR'DE, Karşıyaka Belediyesi'ne sosyal tesis yapılmak üzere ilçenin Mustafa Kemal Mahallesi'nde bağışlanan bir tesisin, ihalesiz olarak kiralanmasını, CHP'li Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın savunmasına MHP Karşıyaka İlçe Başkanlığı tepki gösterdi. MHP İlçe Başkanı Akif Yılmaz, "İddiamızın Sayın Belediye Başkanlığı tarafından anlaşılamadığı görülmüştür. Üzerinde ısrarla durulan ilgili kararda direnmenin açıkça ihale kanununun etrafından dolanmak amaçlı suç işleme kastının bir yansıması olduğu açıktır. Biz sözümüzün arkasındayız çünkü bunun anlamı açıkça peşkeş çekmektir" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR

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