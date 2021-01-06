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Yıldırımlar geceyi aydınlattı

Ege Bölgesi'nin bir çok noktasında etkili olan sağanak yağış esnasında onlarca yıldırım düştü. Çakan şimşekler geceyi aydınlatırken Çanakkale'de de hobi olarak fotoğrafçılıkla uğraşan Cihan Kurnaz, Karasal Sayısal Radyo Televizyon Verici Kulesi üzerine düşen yıldırımı fotoğrafladı.

6.1.2021