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Haberler İzmir Yıldırımlar geceyi aydınlattı

Yıldırımlar geceyi aydınlattı

'nin bir çok noktasında etkili olan sağanak yağış esnasında onlarca yıldırım düştü. Çakan şimşekler geceyi aydınlatırken 'de de hobi olarak fotoğrafçılıkla uğraşan Cihan Kurnaz, üzerine düşen yıldırımı fotoğrafladı.

Yıldırımlar geceyi aydınlattı

6.1.2021

Kurnaz'ın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf büyük beğeni topladı. İzmir'de de vatandaşlar yıldırımı fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.

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