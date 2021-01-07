2 çocuk annesi kadın ölüme atladı

Akıl almaz olay Buca Yaylacık Mahallesi'nde önceki gün saat 21.30 sıralarında yaşandı. İki çocuk annesi Serma Erergin eşi İbrahim Erergin ile tartıştı. Tartışma üzerine "Yeter artık bıktım. Kendimi atacağım" diyen genç kadın 4'üncü katındaki evinin balkonundan atladı. Yaklaşık 10-12 metre yükseklikten beton zemine düşen Erergin, ağır bir şekilde yaralandı.



TARTIŞMA BÜYÜDÜ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Serma Erengin'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurum morguna gönderilirken intiharın sebebini eşi İbrahim Erergin anlattı. İfadesinde, evde iki çocuğuyla oturduğunu söyleyen İbrahim Erergin, "Alkollüydüm. Eşim, içmemi istemiyordu. O nedenle tartıştık. Zaten sık sık aramızda bu tür tartışma çıkıyordu. Bir kere balkona çıkıp, intihar etmek istedi ama engelleyip yatıştırdık" dedi.





OĞLU EVİ TERKETTİ

Büyük oğlunun tartışma üzerine evden çıktığını söyleyen baba Erergin, "Eşim, daha sonra tekrar intihar etmek için balkona çıktı. Peşinden gittim ancak bu defa kendisini tutup, atlamasına engel olamadım" dedi. İbrahim Erergin, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Fatih ŞENDİL