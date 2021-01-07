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Haberler İzmir Devrilen motosikletin sürücüsü öldü! Cebinden çıkan aşkınlık yarattı

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü! Cebinden çıkan aşkınlık yarattı

Son dakika... 'in ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Günay Avar (22), hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede Avar'ın üzerinden çıktığı öğrenildi.

Devrilen motosikletin sürücüsü öldü! Cebinden çıkan aşkınlık yarattı

07.01.2021, 08:45

Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Seferihisar çıkışı mevkiinde meydana geldi. Günay Avar yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Devrilen motosiklet metrelerce sürüklenirken, sürücü Avar ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralı Avar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Avar, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



ÜZERİNDEN SAHTE POLİS KİMLİĞİ ÇIKTI
Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı incelemede yaşamını yitiren Günay Avar'ın üzerinden sahte polis kimliği çıktığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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