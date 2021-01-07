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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 7 Ocak Perşembe!

'de elektrik kesintisi 7 Ocak Perşembe!

'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. bugünün kesinti duyurusunu paylaştı. İşte 7 Ocak Perşembe detayları....

İzmir'de elektrik kesintisi 7 Ocak Perşembe!

07.01.2021, 09:17

İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeni ile elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. Bugün 'de de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte detaylar....

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