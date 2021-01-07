İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeni ile elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. Bugün İzmir'de de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte detaylar....
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? sorusu İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti duyurusunu paylaştı. İşte 7 Ocak Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları....
İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeni ile elektrik ve su kesintileri yoğun olarak araştırılıyor. Bugün İzmir'de de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte detaylar....
İzmir'de elektrik kesintisi 7 Ocak Perşembe! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.