İzmir’in Haçiko’su ‘Şeker’ ölen sahibini bekliyor

İzmir Konak'ta yaşayan, su altı sporları ve yamaç paraşütüyle ilgilenen Tuncel Öğüt, 2012'de bir köpek sahiplenmek istedi. Arkadaşının verdiği köpeğe evinin çatısında bakmaya başlayan Öğüt, ona 'Şeker' ismini verdi. 3 yıl önce yamaç paraşütü atlayışı yapan Tuncel Öğüt, kayalıklara çarparak vefat etti.



EVLADI GİBİ BAKIYORDU

62 yaşında hayatını kaybeden Öğüt'ün cenazesi, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sonucu 1 gün sonra bulunabildi. Sahibi geri dönmeyen Şeker ise, Öğüt'ün oturduğu apartmanı terk etmedi. 3 yıldır tüm gününü apartmanın önünde geçiren vefalı köpek Şeker'e Tuncel Öğüt'ün ablası Nesrin İlhan ve mahalleliler bakmaya başladı. Kardeşinin acısını hala yüreğinde hissettiğini dile getiren abla Nesrin İlhan, "Kardeşim için Şeker'in çok farklı bir yeri vardı. Tuncel, nereye giderse Şeker'i yanında götürürdü. Çok güzel bir dostlukları vardı. Ona evladı gibi bakardı. Normalde Şeker'in çok ürkek bir yapısı vardı ama kardeşim onu sakinleştiriyordu" dedi.





TOKYO'DA HEYKELİ DİKİLDİ

JAPONYA'NIN başkenti Tokyo'da, 1920'li yıllarda Haçiko isimli köpek, hayatını kaybeden sahibini, her gün işe gittiği metro istasyonu önünde 9 yıl boyunca beklemiş ve insanların ilgi odağı olmuştu. Haçiko'nun heykeli dikilirken hikayesi Japonlarca filme çekilmişti. Filmin "Haçiko: Bir köpeğin hikayesi" adlı 2009 yapımı Hollywood versiyonunda ise, başrolü ünlü aktör Richard Gere oynamıştı.