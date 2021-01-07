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Haberler İzmir Koronavirüsü yenen sağlıkçı Senem: Çok sevdiğimiz bir kişiyi kaybedebiliriz, hastalığı ciddiye alın

Koronavirüsü yenen Senem: Çok sevdiğimiz bir kişiyi kaybedebiliriz, hastalığı ciddiye alın

'de görevli acil tıp teknisyeni (33), yakalandığı koronavirüsü yenerek, sağlığına kavuştu. Tokur, "Bir gün çok sevdiğimiz bir kişiyi bu hastalık nedeniyle kaybedebiliriz. O nedenle bu hastalık ciddiye alınmalı" dedi.

Koronavirüsü yenen sağlıkçı Senem: Çok sevdiğimiz bir kişiyi kaybedebiliriz, hastalığı ciddiye alın

07.01.2021, 09:56

112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görevli 1 çocuk annesi Senem Günel Tokur'un rahatsızlanması üzerine yaptırdığı Covid- 19 testi pozitif çıktı. Tedaviyle sağlığına kavuşan Tokur, işinin başına döndü. Koronavirüse yakalandıktan sonra yaşadığı zorlukları anlatan Tokur, "Pandeminin ilk gününden itibaren sağlık personelinin ekipmanlarının dağıtıldığı depoda görev yapmaktayım.

İzole çalışmama rağmen koronavirüse yakalandım. İlk olarak koku ve tat alma kaybı yaşadım. Eklem ağrıları yaşadım. 20 gün kadar sürdü. Sonra vertigo başladı. Bu süreçte bedenen çöktüm. Yalnızdım. Çocuğumun ihtiyaçlarını gidermek zorundaydım. Onun da hastalanabileceğini düşünerek, tedirginlik yaşadım" dedi.



Bazı vatandaşların virüsü hafife aldığını söyleyen Günel Tokur, "Bir anne, eş ve sağlık çalışanı olarak çok yıpranıyoruz. İnsanlar bu işi ciddiye almalı. Maske takmalı, mesafeye dikkat etmeli, toplu yerlerden uzak durmalı. İnsan kaybettiğiyle kalıyor. Bir gün çok sevdiğimiz bir kişiyi bu hastalık nedeniyle kaybedebiliriz. O nedenle bu hastalık ciddiye alınmalı" dedi.

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