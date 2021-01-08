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Haberler İzmir 8 Ocak 2021 hava durumu: Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak?

8 Ocak 2021 hava durumu: Bugün ve Ege'de hava nasıl olacak?

'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından illere ait hava durumu tahminleri açıklandı. ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, , ’un Avrupa Yakası, , , , , , , Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Burdur’un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte, son değerlendirmelere göre, MGM 8 Ocak Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.

8 Ocak 2021 hava durumu: Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak?

08.01.2021, 09:42

Meteoroloji hava durumu tahminlerini duyurdu. Günlük hava durumu tahminlerine göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

8 OCAK 2021 HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Çanakkale çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Avrupa Yakası yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAKARYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile Burdur'un doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren; Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 16°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, -2°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 6°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

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